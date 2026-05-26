Por hasta 12 horas: Anuncian extensos cortes de agua en cuatro comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Conchalí, Quilicura, La Reina y La Florida.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 26 de mayo hasta las 06:00 del miércoles 27.

Quilicura: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 27 de mayo.

La Reina: Desde las 15:00 horas del miércoles 27 de mayo hasta las 03:00 del jueves 28.

La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 27 de mayo.