“El abogado de las asesinas”: Hermana de Krishna Aguilera expone nexo entre el “Guatón Beltrán” y exfiscal regional detenido

Según el relato de Cristal Aguilera, el “Guatón Beltrán” le habría pagado a Roberto Díaz para ejercer la defensa de su presunta suegra y pareja menor de edad.

Durante la noche de este lunes, Cristal, hermana de Krishna Aguilera, reveló inéditos detalles sobre el nexo entre el “Guatón Beltrán” y Roberto Díaz Quintanilla, exfiscal de la región de O’Higgins, este último fue puesto en prisión preventiva por intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio mientras ejercía como abogado independiente.





¿Qué relación tiene el exfiscal detenido y el “Guatón Beltrán”?

Al respecto, Cristal aseguró que el exfiscal era también la defensa legal de Rosa y su hija. La primera es la presunta suegra del “Guatón Beltrán”.

Por otra parte, la hija de esta mujer es una menor de edad de 17 años, quien sería la pareja de Beltrán.

Ambas están detenidas por su presunta participación en el caso.

A través de su cuenta de Instagram, Aguilera comentó: “Jajajajá, el abogado de las asesinas, K… y Rosa, mamá e hija”.

En esa misma línea, agregó: “Si cuando yo digo que tengo un Dios que pelea por mí, lo digo con el corazón y con certeza”.

“Ahí quedaron los millones de su Beltrán, del abogado que les puso; ni toda la plata del mundo puede con mi padre”, concluyó Cristal.

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