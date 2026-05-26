“Estás diciendo que no luchó”: Amiga de la madre de Javiera Suárez tuvo feroz pelea con Daniela Aránguiz por Cristian Arriagada

“Si ella luchó y un juez le negó la visita a su nieto, por algo debe ser”, dijo Daniela Aránguiz.

Este lunes, la médium Sonia Valenzuela, amiga de la madre de Javiera Suárez, vivió un tenso momento con Daniela Aránguiz en televisión.

Esto, después de que Aránguiz pusiera en duda los intentos de Marilú Balbontín por tener una relación más cercana y recurrente con su nieto, fruto de la relación entre Cristian Arrigada y Javiera Suárez.





“Si ella luchó y un juez le negó la visita a su nieto, por algo debe ser”

En el último capítulo de Sígueme, Valenzuela, quien ejerce como vocera de Marilú, expuso detalles del conflicto familiar que mantienen con Arriagada.

En ese contexto, Daniela Aránguiz comentó: “Por algo existen los abogados de familia, una abuela tiene el mismo derecho que un papá (…) Yo creo que si ella luchara con un abogado como corresponde…”.

Sus dichos causaron la molestia de Sonia, quien contestó: “Sí, ella luchó y no luchó un día, estuvo 5 años luchando bajo un contrato confidencial que no podía hablar nada”.

“Entonces, cuando dice la gente: ‘Ella debería haber luchado’. Nadie sabe todo lo que ella ha luchado, ni todo lo que ella ha sufrido”, arremetió la médium.

Al respecto, Aránguiz preguntó: “¿Y se lo negaron entonces? Ese derecho”, mientras que Sonia contestó: “No sé, po’, tú me estás diciendo que no luchó, puedes saberlo”.

La contestación causó la furia de Daniela, quien arremetió: “Yo no sabía esto, me estoy enterando por ti, no tengo por qué saber todavía de ella y sobre todo si tú estás diciendo que ella tenía una prohibición de hablar”.

Valenzuela explicó que el mandato judicial determinó que Marilú y su nieto solo tienen derecho a visita durante un día al mes.

“Si ella luchó y un juez le negó la visita a su nieto, por algo debe ser”, lanzó Daniela, mientras que Valenzuela y el resto del panel concordaron en que “no necesariamente”.

Finalmente, la médium aseguró que Balbontín atraviesa un momento difícil, dado que su nieto es lo único que le queda de su hija, y luego expuso que cuando Javiera estaba viva, ella cuidaba a su nieto cuando viajaba con Cristian o cuando enfermó de cáncer.