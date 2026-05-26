Decretan prisión preventiva para carabinero guardia de La Moneda imputado por homicidio

El hecho ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando el entonces carabinero se encontraba de franco y protagonizó una persecución en la cual le disparó a un hombre de 27 años.

Este martes, se decretó la prisión preventiva para el ahora excarabinero que era guardia del Palacio de La Moneda y fue detenido por homicidio en Talcahuano, región del Biobío.

El hecho ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando el entonces carabinero se encontraba de franco y protagonizó en la mencionada región una persecución tras un accidente de tránsito.





De acuerdo con la investigación, el funcionario disparó contra la víctima luego de un choque vehicular, causándole la muerte a Omar Solís, de 27 años.

Por este motivo y tras una orden emanada desde el Juzgado de Garantía de Talcahuano, se concretó este lunes en Santiago la captura del exuniformado.

El imputado fue formalizado por homicidio simple y donde el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.