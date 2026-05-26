Ministro de Seguridad critica a encapuchados por quemar bus Red: “Todavía hay personas dispuestas a…”

Además, Martín Arrau aseguró que “hay plan” y que presentarán una estrategia al Senado en las próximas semanas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a los 15 encapuchados que habrían salido de la Universidad de Santiago (Usach) para quemar un bus Red en Estación Central.

El hecho ocurrió a las 12:40 en la calle Romero con Matucana. Allí este grupo de personas detuvo el vehículo con miguelitos y bajó al conductor con los pasajeros, mientras rociaban con bencina.

Respecto a este acto, el secretario de Estado expresó: “Todavía hay personas dispuestas a hacer de todo para reivindicar ciertas causas”.

“Esto es un hecho gravísimo, que no vamos a tolerar y desde el Ministerio vamos a tomar todas las medidas que podamos” , condenó Arrau. De este modo especificó que no serían solo “inmediatas, como las querellas”.





Según el ministro, también buscarían acelerar las “modificaciones legales que están en tránsito, que consideren ese tipo de acciones, para que el nivel de penas y la persecución sea más efectiva y más alta”.

“En los próximos días, impulsaremos un paquete legislativo muy potente que incluye efectivas medidas contra el vandalismo y la pérdida de ciertos beneficios que entrega el Estado”, expuso.

En esa misma línea, Arrau se refirió a la comentada y supuesta ausencia de un Plan de Seguridad: “ Por supuesto que hay plan . El presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente estrategia en cuanto al combate del crimen”.

“Daremos a conocer una estrategia de seguridad. La presentaremos en el Senado, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, en las próximas semanas“, anunció.