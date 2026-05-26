Hay 11 detenidos: Cavaron túnel con sofisticado sistema para robar $40 mil millones

Tras arduas jornadas, los sujetos sacaron más de 3 toneladas de tierra y avanzaron por 15 metros donde tenían incluso un sistema eléctrico y de ventilación.

Una banda, integrada por 10 chilenos y un argentino, intentó robar más de 40 mil millones de pesos desde una empresa de valores en la ciudad de Antofagasta, donde para ello construyeron un túnel para acceder a las bóvedas.

Tras arduas jornadas, los sujetos sacaron más de 3 toneladas de tierra y avanzaron por 15 metros donde tenían incluso un sistema de ventilación y eléctrico, lo que les permitió estar a escasos metros de acceder a la empresa.





Finalmente, los individuos fueron descubiertos y detenidos por la PDI, que indicó que los sujetos arribaron hace tres meses a la ciudad y arrendaron dos inmuebles, donde una de ellos era una empresa abandonada desde donde intentaban llegar a la empresa de valores.