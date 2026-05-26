Guagua de 4 meses iba dentro de camioneta robada en encerrona: Gritos de su mamá alertaron a vecinos en Puente Alto

Delincuentes intimidaron con armas de fuego a la madre cuando dejaba la casa de su suegra y huyeron sin percatarse de que había un lactante en la silla.

Un violento episodio se vivió en la comuna de Puente Alto, cuando una madre sufrió el robo de su camioneta con su bebé de cuatro meses a bordo .

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del lunes y quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, donde se aprecia cómo operaron los delincuentes en la encerrona cuando la mujer salía de visitar a su suegra.

Los desconocidos la encañonaron con armas de fuego, la intimidaron y la obligaron a entregar las llaves de este vehículo para poder darse a la fuga.





Al momento de su escape, los antisociales no advirtieron que atrás, en su respectiva silla de seguridad, iba un bebé de cuatro meses.

Vehículo fue abandonado

Los gritos de la madre alertaron a vecinos que salieron de diferentes pasajes en ayuda de la víctima, incluso a bordo de sus propios vehículos para dar con los delincuentes.

Sin embargo, el escape duró poco: El vehículo sustraído tenía un sistema corta corriente, por lo que alcanzó a avanzar cerca de 500 metros hasta que se quedó detenido y lo abandonaron.

Personas que estaban en un local de comida peruana cercano al lugar se percataron de que dejaron el automóvil y se acercaron a revisarlo, momento en que se percataron que en su interior estaba el bebé.

Rápidamente su pusieron en contacto con uno de los padres y lograron devolverlo a salvo con la madre.