PDI allana 10 domicilios en Puente Alto: 13 detenidos y millonario decomiso de drogas

De acuerdo a información entregada por personal policial, todos los detenidos corresponden a personas adultas, cuatro de ellas con antecedentes por microtráfico, uno por homicidio frustrado, otro por robo y otros delitos.

Este sábado la Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención total de 13 personas vinculadas al tráfico de drogas y almacenamiento de armas de fuego.

El operativo consistió en el allanamiento de diez domicilios en la Población Venezuela y Villa Costa Azul, en la comuna de Puente Alto, los cuales fueron realizados por personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de esa comuna.

En ese contexto, el inspector Giovanni González, de la mencionada unidad territorial de la PDI, detalló que los detenidos corresponden a personas adultas, cuatro de ellas con antecedentes por microtráfico, uno por homicidio frustrado, otro por robo y otros delitos.





Operativo de la PDI termina con 13 detenidos en Puente Alto

De acuerdo a información entregada por la Policía de Investigaciones, en el operativo también se decomisó