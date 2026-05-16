Hombre en situación de calle fue asesinado a tiros en La Pintana

Según información preliminar, la víctima llegó sin signos vitales a un recinto asistencial tras el ataque.

La madrugada de este sábado se dio aviso a personal policial luego de que un hombre ingresara sin vida hasta un centro asistencial de la comuna de La Pintana, con dos heridas de bala en su cuerpo.

Ante esto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a la población Santo Tomás para recolectar información sobre cómo ocurrió la dinámica del ataque.

De acuerdo con la fiscal del Ministerio Público, María Jesús Venegas, alrededor de las 05:00 horas de hoy, una persona chilena, de sexo masculino con alrededor de 35 años, fue ingresada sin signos vitales al Hospital Padre Hurtado.

Pese a las maniobras de resucitación, la persona falleció producto de dos heridas de bala, una en su brazo izquierdo y otra en el sector de la espalda, según información preliminar.

Respecto a su identidad, esta aún es desconocida, sin embargo, se confirmó que se trataba de una persona en situación de calle.