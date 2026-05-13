13/ 05/ 2026 16:18

Actualizan estado de salud de barristas de Colo Colo baleados: Pintaban mural en La Pintana

Dos hombres de cerca de 30 años fueron baleados en la comuna de La Pintana mientras pintaban un mural de Colo Colo. Según lo informado por la PDI, por el lugar pasó un vehículo disparando en reiteradas oportunidades. Se investiga si los atacantes son simpatizantes de Universidad de Chile, ya que las víctimas señalan que antes de los disparos se escucharon gritos alusivos a este equipo. Los heridos se encuentran graves, pero estarían fuera de riesgo vital.