Quebró a Alison Mandel: Pedro Ruminot reveló conmovedora anécdota con mamá de Sergio Freire

El comediante dedicó sentidas palabras por el fallecimiento de Elizabeth Díaz, madre de su amigo. “El amor trasciende la muerte”, expresó.

Pedro Ruminot dedicó un emotivo mensaje por el fallecimiento de Elizabeth Díaz, mamá de Sergio Freire, a quien conoce desde su infancia.

Al final de su programa Martes de Pololeo, conducido junto a Alison Mandel, el comediante se tomó unos minutos para leer una dedicatoria para la madre de Sergio.

“Yo conocí otro tipo de amor, un amor en el que nadie se fija mucho, y es el amor de las mamás de los amigos“, partió diciendo.

El humorista señaló que Díaz, a quien recordó como “Tía Eli”, le entregó “un cariño desmedido, lleno de preocupación y atenciones que en otros lados muchas veces no recibí“.

“Una persona excepcional, alegre, inocente y siempre con una sonrisa y preocupada de todos. De su marido, de sus hijos y todas las personas que la rodeaban”, agregó.





Mensaje de Pedro Ruminot emocionó a Alison Mandel

“Una vez le dije a Sergio que no cerraba Facebook porque por ahí siempre me comunico con tu mamá y tu papá. El saludo de cumpleaños nunca faltó, el mensaje preguntando por mis hijos nunca faltó”.

“La última vez que nos vimos me dio un abrazo y me dio las gracias porque adoptamos a Mila. Ella también fue una niña que necesitó una familia y con los años logró tener una familia muy hermosa”, expresó.

El exintegrante de El Club de la Comedia recordó una emotiva anécdota que daba cuenta de la preocupación de Díaz por sus seres queridos.

“Eso era la tía Eli. Cariño, preocupación y una sonrisa”, agregó Ruminot. “El amor trasciende la muerte y los que quedan acá siempre la van a amar. Porque una presencia física no es siempre necesaria para seguir sintiendo el cariño. El amor de su esposo, sus hijos y todos quienes la conocimos seguirá por siempre”, cerró.

Al finalizar su mensaje, el humorista mira a su esposa Alison Mandel, quien estaba visiblemente emocionada.