13/ 05/ 2026 16:30

“Un 3-0 contundente”: Abogado de Claudio Crespo celebra sentencia en fallo de caso de Gustavo Gatica

En una audiencia de una duración de cinco minutos, este miércoles se comunicó la sentencia en el fallo del caso de Gustavo Gatica. Una vez más se absolvió al exoficial de Carabineros Claudio Crespo por las acusaciones de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Asimismo se informó que se eximirá el pago de costas a la parte querellante, que además reveló que revisarán exhaustivamente el fallo para determinar si utilizarán algún recurso de nulidad. “Estamos contentos con el resultado. Un 3-0 contundente. Nos habría gustado poder recuperar los gastos del juicio, pero un 2-1 no está mal”, expresó la defensa de Crespo.