Reajustan pago mínimo en tarjetas de crédito: Cómo es el nuevo cálculo y cuándo se implementará

Hasta el año pasado cada institución definía su propio pago mínimo. Ahora, la Comisión para el Mercado Financiero cuenta con la facultad de regular la formulación y los componentes del pago mínimo.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) implementará las próximas semanas un reajuste en la fórmula y los componentes del pago mínimo en tarjetas de crédito para frenar el sobreendeudamiento.

Hasta el año pasado cada institución definía su propio pago mínimo, lo que derivó en la existencia de distintos criterios entre entidades para determinar aquel monto.

Una ley fue aprobada en el Congreso y, entre otras medidas, facultó a la CMF para regular la formulación y los componentes del pago mínimo en las tarjetas de crédito.

El nuevo cálculo del pago mínimo

La nueva fórmula de cálculo contempla que “el pago mínimo se determinará como la suma (total) del Monto No Financiable (MNF) más un porcentaje de 5% del Monto Financiable (MF)”:

Monto No Financiable (MNF) : Es el monto que considera las cuotas sin interés pagaderas en el periodo de facturación . También los intereses, comisiones y otros cargos, tales como impuestos, cargos adicionales, primas de seguros, entre otros. Deberá pagarse sí o sí cada mes .

: Es el monto que . También los intereses, comisiones y otros cargos, tales como impuestos, cargos adicionales, primas de seguros, entre otros. . Monto Financiable (MF): Es la diferencia entre el total facturado y los MNF, el cual incluye las cuotas con intereses pagaderas en el periodo de facturación.

“Los datos dan cuenta que un 84% de las personas termina pagando intereses por cuotas que fueron originalmente pactadas sin interés”, señalaron desde la CMF.

En resumen, la nueva regulación exige que el pago mínimo mensual incluya el monto no financiable (MNF), y al menos un 5% del monto financiable, es decir, el saldo de deuda pendiente.

¿Desde cuándo se implementará?

La nueva normativa fue publicada en junio del 2025 y, en ella, la CMF informó que la implementación se realizaría con incrementos graduales de las cuotas sin interés al MNF en el orden del 25% cada 6 meses.

Así, cuando se cumplan los 24 meses, entrará en régimen el pago mínimo que debe comprender, al menos, un 5% de los MF, y el 100% de los MNF.