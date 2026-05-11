“Sin querer arruinar el día de la madre de nadie, hoy despido a la mía, nuestra Ely”, escribió el comediante en un sentido post que compartió en Instagram dando a conocer la muerte su mamá.

Un difícil momento personal atraviesa Sergio Freire, quien este domingo comunicó en sus redes sociales el triste fallecimiento de su madre, Elizabeth Díaz Vilches.

El comediante dio a conocer la noticia primero en sus historias, donde escribió: “Buen viaje, mamita linda. Te amo infinito. Gracias por tanto. Siempre estarás en nuestros corazones”.

A nombre de la familia Freire-Díaz, el humorista agregó: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño y palabras de aliento. Abrazos. Un día de la madre diferente pero lleno de significado”.





Luego, en un post que realizó la mañana de este lunes, sinceró estar “recién asimilando” la pérdida. “Sin querer arruinar el día de la madre de nadie hoy despido a la mía, nuestra Ely”, expresó.

“Siempre te llevaremos en nuestros corazones como la persona especial que eras, que tú buen humor te lleve a rodearte de las almas más alegres del cielo, te amaremos por siempre”, escribió en la plataforma.

Uno de los primeros en reaccionar fue su amigo y colega Pedro Ruminot, quien escribió: “La tía Ely fue lo mejor, siempre abrió las puertas de su casa con sus ricas comidas y alegría, el cariño que recibí de ella lo llevaré siempre en mi corazón”.

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La relación de Freire con su madre

En febrero de 2024, días antes de su segunda presentación en el Festival de Viña, el artista habló sobre el difícil año de su madre por sus problemas de salud, pues un año antes le habían puesto un marcapasos.

Aunque dijo que no acostumbra a invitar a su familia a sus shows, por aquel entonces reconoció que estaba contento con la visita: “Estoy súper feliz de que ella va a estar, va a estar ahí con mi papá también, está mucho mejor”.

También habló sobre la importancia que ha tenido su mamá en su camino a la comedia, pues declaró que lo ha acompañado desde sus inicios en el arte del humor.

“Mi familia es súper cercana a la comedia y ella me acompaña desde pequeño, desde que yo veo stand up, comedia. Ella es la que está conmigo, ella en la casa veía las cosas conmigo, entonces sabe mucho además“, sinceró.