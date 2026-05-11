VIDEO | Se lanzaron hasta sillas: La masiva pelea que empañó fiesta costumbrista con niños en Yumbel

La actividad que reunía a familias, adultos mayores y niños en torno a una de las festividades más tradicionales del sur de Chile debió ser interrumpida por una violenta riña.

Una masiva pelea se registró el fin de semana en la comuna de Yumbel, específicamente, en medio de la tradicional Fiesta Costumbrista de la Cruz de Mayo.

La violenta riña tuvo lugar en la localidad de Yumbel Estación y, según se aprecia en los registros, incluyó golpes, gritos y hasta lanzamiento de sillas.

Desde la Municipalidad de Yumbel se refirieron a los acontecimientos y, junto con lamentar que el incidente se haya desarrollado en presencia de niños y adultos mayores, informaron que por fortuna no pasó a mayores.

“Se registraron situaciones aisladas de desorden que alteraron mínimamente el normal desarrollo de esta actividad familiar y comunitaria”, señalaron en un comunicado.





Asimismo, aclararon que “este tipo de situaciones no representan el espíritu de la Cruz de Mayo ni el comportamiento mayoritario de quienes asistieron”.

La casa edilicia también informó que se encuentran recopilando antecedentes junto a los organismos correspondientes para establecer lo ocurrido y el origen de la pelea.

Finalmente, la Municipalidad agradeció el trabajo realizado por Carabineros y por el equipo de Seguridad Pública Municipal, quienes intervinieron durante el altercado.