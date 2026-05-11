11/ 05/ 2026 08:57

Destacada periodista se incorporó a CHV Noticias AM: “Ya tiene oficio en la levantada temprano”

La periodista Sofía Norman tuvo su primera aparición en pantalla como parte del equipo de Chilevisión Noticias durante la edición matinal del noticiero, donde fue presentada por Roberto Cox y Karina Álvarez. La comunicadora especializada en noticias internacionales comentó que ya llevaba algunos días recorriendo el canal y familiarizándose con el equipo. “Sofi ya tiene oficio en la levantada temprano”, destacó Álvarez. De esta manera, se marcó oficialmente su incorporación a CHV Noticias AM.