“Existimos cuatro más”: Paula Martínez asegura que Iván Martínez tiene más hijas “en las sombras”

La joven tatuadora confesó que se siente “estúpida” tras volver a creer que el conocido empresario podría acercarse a ella.

El empresario Iván Martínez sigue en el ojo del huracán tras lanzar un concurso por el Día de las Madres y la respuesta de usuarios escribiendo el nombre de Paula Martínez, una tatuadora que señala que “el zar de las funerarias” es su padre, pero que nunca se ha interesado en su vida.

Esta información generó fuertes reacciones en redes sociales, donde usuarios empezaron a defender a la joven de 27 años que incluso habría sido insultada por Martínez, quien además se ha visto involucrado en la investigación por lavado de activos por el Caso Rey David, luego de que autos suyos aparecieron en una automotora investigada.

Paula Martínez revela que existirían más hijas no reconocidas de Iván Martínez

La joven, que incluso ha mostrado el certificado de nacimiento donde Martínez aparece como su padre, comentó el revuelo que han tenido sus palabras: “Tengo que decir que ni siquiera conocí un ‘papito corazón’ porque ni eso fue él (…) Para muchos de ustedes él ‘tiene un corazón inmenso’, pero en ese gran corazón jamás hubo espacio para la paternidad. Todas las heridas se reabren y duelen“.





Recordando su vida desde niña y el “impacto negativo” que causó la ausencia de Iván, añadió: “No es fácil ser hija de una tendencia social y lidiar con su rechazo“. En este mismo contexto, reveló los impactos de ser tratada como “la huacha” o “la bastarda” durante su infancia.

“No soy solo yo la hija escondida. Públicamente reconoce solo a una, pero existimos cuatro más viviendo en las sombras , cargando silencios e historias“, acusó Paula.

Sobre su aparición en el concurso de “la super mamá”, reveló que ella no quería el dinero, sino que “es un acto de valentía que se desató por el concurso y, como madre, quise dejar de guardar silencio por no entender el rechazo de un papá nefasto“.

“Todavía ilusionada”

Tras el revuelo mediático, indicó que recibió mensajes de apoyo de muchas personas, “menos de él”.

“¿No se habrá dado cuenta? ¿O está haciendo otra vez, como lo hizo a lo largo de toda mi vida, ignorando? (…) Yo, en mi mente estúpida, todavía ilusionada, (pensaba) quizás si todo Chile se lo dice, me escuchará…“, comentó.

Para cerrar el tema, Paula expresó: “Como empresario, el mejor, pero como papá es el dolor de carencias y dudas más grande del mundo; su problema jamás ha sido la plata, su problema es el amor (…) No admiren una imagen manipulada; la caridad siempre empezó por casa, yo también necesité al menos una vez en mi vida una de las charlas de inspiración que das”.

Pese a los múltiples comentarios en redes sociales, Iván Martínez no se ha referido públicamente al tema.

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