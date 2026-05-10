10/ 05/ 2026 09:19

Tragedia en San Joaquín: Tres adultos mayores murieron en incendio y dos resultaron heridos

Un incendio registrado en la comuna de San Joaquín dejó tres adultos mayores fallecidos y dos personas lesionadas, luego de que las llamas consumieran una vivienda de material ligero ubicada en la intersección de Cariquima con Dolores. Vecinos reportaron una explosión previa al inicio del fuego, el que se propagó rápidamente hacia el segundo piso del inmueble y alcanzó a dos casas colindantes con daños menores. Se investigan las causas del siniestro y la posible utilización del lugar como residencia o casa de cuidado para adultos mayores.