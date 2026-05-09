Sismo sacudió al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34 horas.

Un sismo de 5,7 sacudió este sábado 9 de mayo al sur del país, concretamente a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34 horas.

En la misma línea, el organismo detalló que el epicentro se localizó a 43 km al este de Lebu con una profundidad de 10 kilómetros.

Usuarios reportan videos del momento del sismo

🚨 Registro del fuerte sismo en Los Angeles, Región del Biobío, Chile pic.twitter.com/QXDpVIEYLX#temblor | Temblor — Diego Herrera F. 😎 (@Diegoherreraf1) May 10, 2026

(PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del #sismo fue 5.7 localizado a 43 kilómetros al este de #Lebu. — SENAPRED (@Senapred) May 10, 2026

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