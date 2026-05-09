Sismo sacudió al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34 horas.
Un sismo de 5,7 sacudió este sábado 9 de mayo al sur del país, concretamente a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34 horas.
En la misma línea, el organismo detalló que el epicentro se localizó a 43 km al este de Lebu con una profundidad de 10 kilómetros.
Usuarios reportan videos del momento del sismo
#temblor fue fuerte acá santa Barbara pic.twitter.com/Pc7LmE1NXr
— carlos cofre (@KarlooGb) May 10, 2026
🚨 Registro del fuerte sismo en Los Angeles, Región del Biobío, Chile pic.twitter.com/QXDpVIEYLX#temblor | Temblor
— Diego Herrera F. 😎 (@Diegoherreraf1) May 10, 2026
#temblor en #Concepción #biobio pic.twitter.com/moaNqHnBPG
— Juan Pablo Arias (@JuanPabloAriax) May 10, 2026
(PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del #sismo fue 5.7 localizado a 43 kilómetros al este de #Lebu.
— SENAPRED (@Senapred) May 10, 2026
En desarrollo…