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Sismo sacudió al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34 horas. 

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Un sismo de 5,7 sacudió este sábado 9 de mayo al sur del país, concretamente a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34 horas.

En la misma línea, el organismo detalló que el epicentro se localizó a 43 km al este de Lebu con una profundidad de 10 kilómetros.

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