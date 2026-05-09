¿Qué pasa si no declaré Renta en el SII? Conoce sanciones y cómo regularizar

El SII puede aplicar multas e intereses a aquellos contribuyentes que estaban obligados a declarar su renta y no lo hicieron en el plazo establecido. Revisa cómo regularizar la situación.

El viernes 8 de mayo fue el último día para realizar la declaración de renta en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

No todos están obligados a realizar el proceso, solo aquellos que cumplan con estos requisitos:

Recibieron ingresos anuales superiores a $11.265.804 , excepto si corresponden a un solo empleador.

, excepto si corresponden a un solo empleador. Tuvieron más de un empleador .

. Fueron trabajadores a honorarios y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales.

y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales. Pidieron el Préstamo Solidario en 2021.

en 2021. Crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.

y recibieron ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios. Corresponden a una empresa.





¿Qué pasa si no hice la declaración de renta en el SII?

Si un contribuyente estaba obligado a declarar y no lo hizo en el plazo establecido, el SII puede aplicar diversas sanciones como multas e intereses, cuyo monto dependerá del tiempo de atraso y el tipo de contribuyente.

También quedará registro en el SII la anotación tributaria “No declarante F22″, lo que podría impedir realizar algunos trámites en el organismo.

¿Cómo regularizar la declaración de renta?

En caso de no haber realizado la declaración de renta, el contribuyente puede regularizar su situación presentando declaración anual de impuesto a la renta de manera online.

Para realizar la declaración hay que seguir los siguientes pasos: