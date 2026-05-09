¿Qué pasa si no declaré Renta en el SII? Conoce sanciones y cómo regularizar
El SII puede aplicar multas e intereses a aquellos contribuyentes que estaban obligados a declarar su renta y no lo hicieron en el plazo establecido. Revisa cómo regularizar la situación.
El viernes 8 de mayo fue el último día para realizar la declaración de renta en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
No todos están obligados a realizar el proceso, solo aquellos que cumplan con estos requisitos:
- Recibieron ingresos anuales superiores a $11.265.804, excepto si corresponden a un solo empleador.
- Tuvieron más de un empleador.
- Fueron trabajadores a honorarios y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales.
- Pidieron el Préstamo Solidario en 2021.
- Crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.
- Corresponden a una empresa.
¿Qué pasa si no hice la declaración de renta en el SII?
Si un contribuyente estaba obligado a declarar y no lo hizo en el plazo establecido, el SII puede aplicar diversas sanciones como multas e intereses, cuyo monto dependerá del tiempo de atraso y el tipo de contribuyente.
¿Cómo regularizar la declaración de renta?
En caso de no haber realizado la declaración de renta, el contribuyente puede regularizar su situación presentando declaración anual de impuesto a la renta de manera online.
Para realizar la declaración hay que seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial del Servicio de Impuestos Internos (SII) e ir al menú “Ayuda”.
- Seleccionar “Preguntas frecuentes”.
- Hacer clic en “Declaración de Renta Fuera de Plazo”.
- Ingresar a la opción “Declarar Renta (F22)”.