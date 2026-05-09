“Acá hay una tumba”: Influencer sorprende con hallazgo en casa recién arrendada en Providencia

La familia que hizo el hallazgo confirmó que en la vivienda también encontraron libros históricos y muebles del siglo XX que habían sido dejados por los antiguos dueños.

A través de redes sociales se dio a conocer el hallazgo de una lápida y osamentas al interior de una bodega ubicada en una centenaria casa en la comuna de Providencia.

El descubrimiento fue dado a conocer por el constructor civil Juan Pablo Espinoza, quien realiza contenido en redes sociales y compartió un video mostrando parte del inmueble que acababa de arrendar y el sorprendente hallazgo.

Según relató, se encontraba despejando una bodega cuando “mi papá me dice ‘mira, acá hay una tumba’ “.

Debido a esto, se notificó a Carabineros durante la tarde de este viernes y se cercó el lugar para que la Policía de Investigaciones (PDI) realizara las diligencias correspondientes.





Detalles de las osamentas en casa de Providencia

De acuerdo con los videos de Juan Pablo, el hallazgo se hizo en una vivienda ubicada en av. Manuel Montt mientras retiraban escombros, cuando descubrieron unas tapas de concreto al fondo del inmueble, las que cubrían esta lápida con el nombre de Eulalia Briones Flores, fallecida el 23 de junio de 1974.

Al ver huesos también en el lugar, el “Constructor Chileno” indicó que debieron dar aviso y junto a su familia se encontraban a la espera de personal de la PDI.

Sin embargo, tras las diligencias, el detective Javier Campos Canales, de la Brigada de Homicidios, confirmó que los restos óseos encontrados eran restos animales que no tendrían relación con la lápida encontrada.

Tras estos descubrimientos, Espinoza detalló que la casa cuenta con muebles y libros de gran valor histórico que datan del siglo XX.