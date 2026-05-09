Aumentan los casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius

En Chile, el Ministerio de Salud ordenó el aislamiento preventivo de dos chilenos que subieron a bordo del crucero que ya ha dejado tres víctimas fatales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este sábado un nuevo caso de contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions.
Con esto se elevan a seis las personas contagiadas, sumadas a otras dos permanecen como sospechosas de contagio.
La embarcación partió hace siete semanas desde Ushuaia, en Argentina, y recorrió la Antártida y Santa Elena —territorio británico de ultramar— antes de dirigirse a Praia, capital de Cabo Verde.
Hasta el momento, el brote asociado al buque ha dejado tres víctimas fatales y cuatro pasajeros hospitalizados.
Minsal ordenó aislamiento de dos chileno
El Ministerio de Salud informó la tarde de este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que estuvieron a bordo del crucero Hondius.
Aunque ninguno presenta síntomas atribuibles al Hantavirus, se determinó la medida como precaución ante la situación sanitaria registrada en la embarcación.