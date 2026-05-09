Aumentan los casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius

En Chile, el Ministerio de Salud ordenó el aislamiento preventivo de dos chilenos que subieron a bordo del crucero que ya ha dejado tres víctimas fatales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este sábado un nuevo caso de contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions.

Con esto se elevan a seis las personas contagiadas , sumadas a otras dos permanecen como sospechosas de contagio.