Tres personas fallecieron por brote en un crucero: Cómo reconocer y cuáles son los síntomas del hantavirus

Lo inusual del eventual contagio, por darse en una embarcación, encendió las alarmas luego de las muertes y se ha realizado un llamado a informase de la enfermedad mortal.

Impacto y mucha preocupación existe por la muerte de tres personas en un crucero que navegó el mar Atlántico, se trata del buque MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions.

La embarcación zarpó hace siete semanas desde Ushuaia, Argentina, y pasó por la Antártida y Santa Elena (territorio británico de ultramar) para tomar destino a Praia, capital de Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que las muertes estarían relacionados a contagios de hantavirus, ya que se confirmó un caso de infección, mientras que hay otros cinco sospechosos.

De las seis personas, tres fallecieron y otra se encuentra internada y en cuidados intensivos. Lo inusual del eventual contagio, por darse en una embarcación, encendió las alarmas luego de las muertes y se ha realizado un llamado a informase de la enfermedad mortal.





¿Qué es el hantavirus?

El Minsal indica que el Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal.

Se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana, calofríos, dolor de cabeza (cefalea), dolores osteomusculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal).

La fiebre, superior a 38.3ºC, se acompaña por dificultad respiratoria sin una causa conocida.

Esta enfermedad está presente en nuestro país desde mediados de la década de los 90 y se adquiere por contacto con ratones silvestres de “cola larga’” (Oligoryzomys longicaudatus) portadores del virus.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

El ratón infectado elimina el virus a través de la orina, heces y saliva, y este se transmite al ser humano fundamentalmente a través de la vía respiratoria.

La enfermedad se contagia por: