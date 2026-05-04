“Siempre vas a ser el villano”: Padre de Francisco Kaminski rompe el silencio tras nuevos detalles en “Operación Rey David”

En los informes policiales aparecen conversaciones de WhatsApp donde Kaminski le habría pedido al “Rey David” un vehículo marca Volkswagen para su padre.

Este lunes, Helmut, padre de Francisco Kaminski, rompió el silencio y publicó un enigmático mensaje tras la revelación de las escuchas telefónicas de su hijo en medio de la investigación por la “Operación Rey David”.

El hombre utilizó su cuenta de Instagram, donde hizo alusión a una “historia mal contada”, luego de que también se revelaran chats de WhatsApp donde Francisco le habría pedido al “Rey David” un vehículo marca Volkswagen para su padre.





¿Qué dijo el papá de Francisco Kaminski?

“Y recuerda: En una historia mal contada siempre vas a ser el villano”, escribió Helmut.

En esa misma línea, agregó: “Por eso, a quien actúa con maldad hay que desearle suerte. Tarde o temprano, la va a necesitar”.

Esto, luego de que se expusieran una serie de detalles de los informes policiales en el marco de la investigación por la “Operación Rey David“.

En ellas hay interceptaciones telefónicas donde participaría Kaminski, en las que conversa con el “Rey David” y otras personas sobre venta o liquidación de propiedades de manera fraudulenta.

También hay conversaciones de WhatsApp donde se habla de obtención de créditos que serían fraudulentos.

“Recuerda que necesitamos una h… grande, Silverado o similar para viajar ¡Hermano! y el Volkswagen para mi viejo”, señala finalmente la conversación.

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