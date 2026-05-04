“Ella se fue y él…”: Exponen nuevos detalles tras polémica de Marcelo Ríos en bar de Vitacura

Una discusión con su pareja habría gatillado el actuar del extenista, que lo obligó a pedir disculpas en redes sociales.

Este lunes, la periodista Carolina “Caco” Saavedra reveló nuevos detalles respecto del escándalo que protagonizó Marcelo “Chino” Ríos en un bar en Vitacura durante el fin de semana.

El extenista pidió disculpas tanto a los funcionarios del bar como a los presentes e incluso a su pareja, Tamara Cornejo, con quien habría mantenido una discusión.





¿Qué pasó con Chino Ríos?

Existen versiones contrapuestas. Mientras algunos señalan que solo subió el tono de su voz, otros aseguran que se golpeó la frente, se cayó y amenazó a clientes.

Al respecto, Saavedra aseguró en su cuenta de Instagram que “un mesero me contó que se puso como ‘curado jugoso’ ¿A quién no le ha pasado?”.

En esa misma línea, agregó: “Ya, lo que sé de esto es que estaban juntos y con Tamara pelearon como cualquier pareja. Ella se fue y él se quedó dando jugo”.

En la situación intervinieron Carabineros y seguridad ciudadana, quienes le habrían solicitado al extenista que se retirara del lugar, razón por la cual él pidió disculpas en su cuenta de Instagram.

“Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí”, detalló Marcelo Ríos.

Finalmente, concluyó: “Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

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