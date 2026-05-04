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Por hasta 12 horas: Anuncian prolongado corte de agua en Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Renca y Conchalí. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Conchalí: Desde las 15:00 horas del lunes 4 de abril hasta las 01:00 del martes 5.
  • Renca: Desde las 15:00 horas del martes 5 de abril hasta las 03:00 del miércoles 6.
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