Por hasta 12 horas: Anuncian prolongado corte de agua en Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Renca y Conchalí.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Conchalí: Desde las 15:00 horas del lunes 4 de abril hasta las 01:00 del martes 5.