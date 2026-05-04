04/ 05/ 2026 19:47

Cruzaba la calle junto a su madre: Bus interurbano se saltó luz roja y atropelló a niño en Independencia

Un atropello ocurrió durante la tarde de este lunes en la comuna de Independencia, más precisamente en la calle del mismo nombre con General Saavedra, cuando un menor de cerca cinco años fue atropellado mientras cruzaba la calle junto a su madre. Según se informó, el bus interurbano que se dirigía a Colina, se saltó la luz roja e impactó al niño, quien fue trasladado al Hospital Roberto del Río, donde está en estado grave, pero fuera de riesgo vital. El conductor se dio a la fuga y luego se entregó a Carabineros.