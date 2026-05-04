Perdió la memoria, volvió a estudiar y hoy está a un paso de titularse gracias a la educación online

Tras perder la memoria y enfrentar graves problemas de salud, Michael Muñoz retomó sus estudios en Administración de Empresas online en Iplacex. Gracias a la modalidad 100% online, pudo estudiar incluso desde el hospital y hoy está a un paso de titularse.

Retomar los estudios después de años ya es un desafío y hacerlo tras salir de un coma, con pérdida de memoria y múltiples complicaciones de salud, es una historia completamente distinta. Esa es la realidad de Michael Muñoz Leppe, quien a sus 56 años está a un paso de titularse como Técnico en Administración de Empresas en Iplacex, luego de reconstruir su vida desde cero.

Su historia se remonta a 2013, cuando inició sus estudios superiores. Sin embargo, ese mismo año su vida dio un giro radical: una enfermedad cardíaca, derivada de problemas de salud previos,lo llevó a un estado crítico. Estuvo en coma, sufrió un accidente cerebrovascular y, al despertar, gran parte de sus recuerdos y conocimientos habían desaparecido.

“Perdí mucha memoria. Tuve que volver a aprender cosas básicas, incluso materias que antes manejaba. Pero, siempre me gustó estudiar, siempre tuve conocimientos, pero me faltaba el título para demostrarlo”, explicó Michael.





“La modalidad online fue clave”

Ese escenario cambió en 2022, cuando decidió retomar sus estudios en Iplacex. La elección no fue casual, ya que la modalidad 100% online fue determinante para que pudiera volver al sistema educativo. A diferencia de la educación tradicional, el formato le permitió adaptar el estudio a su realidad médica, sin depender de traslados ni exigencias físicas que no podía cumplir.

“La modalidad online fue clave. Por mi condición, me costaba moverme, no tenía la costumbre de socializar y había cosas sensoriales que me afectaban. Asique, estudiar presencial no era opción y el formato online me permitió hacerlo a mi ritmo y desde mi espacio”, cuenta.

La flexibilidad del sistema no solo facilitó su regreso, sino que también le permitió sostener su proceso en momentos críticos. Durante el último año, Michael enfrentó nuevas complicaciones cardíacas que lo mantuvieron hospitalizado por largos períodos y lo obligaron a someterse a varias cirugías. En ese contexto, lejos de abandonar, encontró en el estudio una forma de mantenerse activo.

“Estudiaba desde el hospital. Después de los controles, prendía el computador y seguía con las clases. Repasaba administración, contabilidad, lo que tocara. La mente hay que ocuparla en algo”, expresó.

En ese proceso, destaca no solo la modalidad online de Iplacex, sino también el acceso permanente a contenidos y herramientas académicas. La biblioteca digital, por ejemplo, fue uno de sus principales apoyos para recuperar conocimientos que había perdido tras el coma.

“La usé al 100%. Descargaba libros, estudiaba constantemente, repasaba todo lo que no recordaba”, señala.

A eso se suma el acompañamiento docente, que —según explica— fue clave para avanzar pese a las dificultades: “Habían cosas que no recordaba, especialmente en contabilidad o en software, pero los profesores me guiaban. Sentí que tenía apoyo real para volver a aprender”, afirmó el estudiante.

Gracias a esa combinación de flexibilidad, acceso y acompañamiento, logró avanzar en su formación hasta completar su práctica profesional en el área de recursos humanos. Hoy, solo le queda rendir su examen de título, cerrando así una etapa que hace años parecía imposible.

Pero su objetivo no termina ahí. Michael ya proyecta su siguiente paso: continuar con la Ingeniería en Administración de Empresas, con la intención de lograr mayor independencia económica y seguir desarrollándose profesionalmente, gracias a que la carrera técnica ofrece continuidad de estudios hacia el perfil profesional.

Más allá del logro académico, asegura que volver a estudiar fue parte fundamental de su recuperación personal. “Después del coma desperté perdido, tuve que volver a caminar, a entender mi vida. Estudiar también fue parte de reconstruirme”, reflexionó Michael.

Actualmente, mientras continúa su proceso de recuperación física, mantiene una rutina clara: estudiar todos los días. Para él, la educación dejó de ser solo una meta pendiente y se transformó en una herramienta concreta para avanzar.

“Nunca es tarde. Si yo pude empezar de nuevo después de todo lo que viví, cualquiera puede. Y hoy con la educación online, hay oportunidades reales para hacerlo”, concluyó Michael.