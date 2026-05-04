“Toman a personas, incluso indigentes…”: El presunto método para lavar dinero tras chats entre el “Rey David” y Kaminski

En dichas conversaciones, se revelan algunas de las tácticas que David Israel habría tenido para poder lavar dinero.

Este lunes en Plan Perfecto se revelaron conversaciones de WhatsApp entre Francisco Kaminski y David Israel, conocido como el “Rey David”.

Esto luego de que se dieran a conocer informes policiales en el marco de la “Operación Rey David“, donde la Policía de Investigaciones (PDI) indaga lavado de activos para ejercer narcotráfico a través de empresas.

¿Qué métodos habría utilizado el “Rey David” para lavar dinero?

En ese sentido, se revelaron interceptaciones telefónicas durante un almuerzo entre un trabajador de un banco, un hombre llamado Marcos y Kaminski.

Este último habría contactado al “Rey David” para vender o liquidar propiedades, presuntamente de manera fraudulenta.

Al respecto, en Plan Perfecto se expusieron conversaciones de WhatsApp entre Francisco y David Israel, donde se habla acerca de la venta de vehículos.

“Son mensajes con David Antonio Israel Muñoz, quien es el dueño de esta automotora”, explicó el periodista Miguel Acuña.

En esa misma línea, detalló cómo funcionaría el método de Israel para lavar el dinero: “Toman a gente, personas, incluso indigentes, puede ser, y es una técnica muy, muy vieja, y la transforman en una persona que se bancariza (…) todo esto para ser objeto de un crédito”.

¿Qué dicen los chats?

“Recuerda que necesitamos una h… grande, Silverado o similar para viajar, hermano, y el Volkswagen para mi viejo. Recuerda, hermano, porfa”, menciona primeramente Kaminski.

La segunda conversación, señala:

David Israel: Yo quiero que salga. Estaré conectado, hermano. Si tengo hartas cosas en curso.

Kaminski: Mi bro ¿vendiste la Mercedes? ¿O era mula?

David Israel: Ya cursé la negra. Mañana firma mi tío la roja. Esa es la tanga.

Kaminski: ¡Buena!

David Israel: ¡Pal’ crédito!

Kaminski: Perfecto.

Finalmente, existe un tercer chat, donde se menciona:

Kaminski: Buen día ¿Cómo estás?

David Israel: Buena mi rey, full gym.

Kaminski: Hermanito, necesito hacer plata ese auto esta semana ¿no ha pasado nada?

Kaminski: ¿No conoces algún h.. que lo quiera? ¿aunque sea más barato?

David Israel: Déjame ver qué puedo hacer, si consigo un palo blanco y lo cursamos con crédito y lo dejo prendado el auto c… Dejame ver qué puedo hacer.

Es importante destacar que, según la Fiscalía, Francisco Kaminski se encuentra en calidad de imputado.

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