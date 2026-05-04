“Él está dispuesto a lo que sea”: Las escuchas telefónicas que vinculan a Francisco Kaminski con “Operación Rey David”

La interceptación de la llamada data de mayo de 2025 en una conversación donde se pretendería vender o liquidar propiedades de manera fraudulenta.

Este lunes se reveló un informe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual revela una escucha telefónica que vincula a Francisco Kaminski con la “Operación Rey David”.

El documento expone una interceptación telefónica que data del 9 de mayo de 2025 a las 15:04 horas, donde se habla acerca de vender propiedades o liquidarlas de manera fraudulenta.





¿Qué dicen las escuchas telefónicas?

Según detalló EMOL, en el documento se identifica a la persona de las escuchas como un “conocido locutor de radio y de farándula chilena”.

La conversación señala: “Kaminski llama a David diciéndole que está con Omar, el del banco, y Mario. Están almorzando, le pregunta por sus propiedades, si aún tiene disponible Rapel”.

En esa misma línea, David responde “que tiene Rapel, tiene una panadería con oficina arriba, tiene un departamento y una casa en Las Vizcachas”.

“David comenta que la tasación en Rapel, que son todas arriba de $400 millones, pero que pueden hacer el ‘juego’ que ellos quieran, la casa de Las Vizcachas que está como a $220 o $230, él quiere $160″, indica.

Luego, el denominado “Rey David” señala que la panadería la vende en $120 millones menos de su tasación original, que es de $280 millones.

“En la llamada también habla Omar, amigo de Kaminski, diciéndole que la panadería y Rapel se la puede liquidar rápido, consultándole después a cuánto le puede dejar Rapel”, revela el documento.

Asimismo, David habría contestado “que en $260 (millones), que la tiene con todo en regla, con rol y recepción final, solo tiene un saldo por un tema tributario con el banco. Indica que eso es porque tiene muchas propiedades, que es para no pagar tanto y no lo puedan ‘cazar'”.

El reporte policial también relata que, respecto de las eventuales irregularidades, David menciona durante la conversación que tiene a una persona que “la está trabajando”, sobre la propiedad de Rapel.

Sobre esta persona cuya identidad no se revela, se indica que David “le tiene 6 meses de renta a tope, le puso un patrimonio, le puso un auto, le tiene boletas retenidas, lo tiene bancarizado, le hace como $4,5 millones bancarizados”.

“Diciéndole que si pueden jugar con él y sacarle unos créditos y le meten las propiedades y ahí vemos qué hacemos, pero que él está dispuesto a lo que sea”, menciona.

Por otro lado, “David dice que él prefiere jugar con personas naturales, sacar créditos simultáneos y maquillar el pie; finalmente, queda de mandarle fotos de la panadería y de Rapel; quedan de hablar”.

Finalmente, esta conversación, según el informe, deja en evidencia “uno de los modus operandi de la estructura, con respecto a las entidades financieras” y con ello, una de las formas que David tendría para lavar dinero.