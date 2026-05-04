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“Él está dispuesto a lo que sea”: Las escuchas telefónicas que vinculan a Francisco Kaminski con “Operación Rey David”

La interceptación de la llamada data de mayo de 2025 en una conversación donde se pretendería vender o liquidar propiedades de manera fraudulenta.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este lunes se reveló un informe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual revela una escucha telefónica que vincula a Francisco Kaminski con la “Operación Rey David”.

El documento expone una interceptación telefónica que data del 9 de mayo de 2025 a las 15:04 horas, donde se habla acerca de vender propiedades o liquidarlas de manera fraudulenta.

¿Qué dicen las escuchas telefónicas?

Según detalló EMOL, en el documento se identifica a la persona de las escuchas como un “conocido locutor de radio y de farándula chilena”.

La conversación señala: Kaminski llama a David diciéndole que está con Omar, el del banco, y Mario. Están almorzando, le pregunta por sus propiedades, si aún tiene disponible Rapel”.

En esa misma línea, David responde “que tiene Rapel, tiene una panadería con oficina arriba, tiene un departamento y una casa en Las Vizcachas”.

“David comenta que la tasación en Rapel, que son todas arriba de $400 millones, pero que pueden hacer el ‘juego’ que ellos quieran, la casa de Las Vizcachas que está como a $220 o $230, él quiere $160″, indica.

Luego, el denominado “Rey David” señala que la panadería la vende en $120 millones menos de su tasación original, que es de $280 millones.

“En la llamada también habla Omar, amigo de Kaminski, diciéndole que la panadería y Rapel se la puede liquidar rápido, consultándole después a cuánto le puede dejar Rapel”, revela el documento.

Asimismo, David habría contestado “que en $260 (millones), que la tiene con todo en regla, con rol y recepción final, solo tiene un saldo por un tema tributario con el banco. Indica que eso es porque tiene muchas propiedades, que es para no pagar tanto y no lo puedan ‘cazar'”.

El reporte policial también relata que, respecto de las eventuales irregularidades, David menciona durante la conversación que tiene a una persona que “la está trabajando”, sobre la propiedad de Rapel.

Sobre esta persona cuya identidad no se revela, se indica que David “le tiene 6 meses de renta a tope, le puso un patrimonio, le puso un auto, le tiene boletas retenidas, lo tiene bancarizado, le hace como $4,5 millones bancarizados”.

“Diciéndole que si pueden jugar con él y sacarle unos créditos y le meten las propiedades y ahí vemos qué hacemos, pero que él está dispuesto a lo que sea”, menciona.

Por otro lado, “David dice que él prefiere jugar con personas naturales, sacar créditos simultáneos y maquillar el pie; finalmente, queda de mandarle fotos de la panadería y de Rapel; quedan de hablar”.

Finalmente, esta conversación, según el informe, deja en evidencia “uno de los modus operandi de la estructura, con respecto a las entidades financieras” y con ello, una de las formas que David tendría para lavar dinero.

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