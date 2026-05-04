“Mi hígado sigue malo, pero…”: Hija de Gonzalo Ramírez actualizó su estado de salud tras contraer hepatitis

Además de la hepatitis, Antonia tuvo una úlcera, lo que generó una baja en su falla renal.

Este lunes, Antonia, la hija de Gonzalo Ramírez, actualizó su estado de salud en redes sociales, tras haber sido hospitalizada por haber contraído hepatitis.

La situación data del viernes pasado, donde la joven expuso que además se produjo una úlcera, lo que gatilló una baja en su falla renal.





¿Qué pasó con Antonia Ramírez?

La joven, que espera por un doble trasplante de riñón y páncreas a raíz de su diabetes tipo 1, señaló en su cuenta de Instagram que ya se encuentra en su hogar.

“Ya en el balcón de mi pieza, en mi lugar favorito de mi casa. Por fin me dieron el alta; mi hígado sigue malo, pero puedo seguir el tratamiento ambulatorio en la casa”, comentó Antonia.

En esa misma línea, agregó: “Debo ir hartos días a la clínica, pero puedo estar en mi casa, que es lo mejor, así que estoy muy feliz”.

Finalmente, la joven bromeó: “Gracias, Diosito, por salvarme otra vez, jajá, tengo más vidas que los gatos”.

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