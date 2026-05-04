Dos muertos y un desaparecido: Lo que se sabe de la tragedia en Constitución tras volcamiento de embarcación

La información fue confirmada por la Armada de Chile, que activó un intenso operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo.

Una tragedia ocurrió en las costas de la región del Maule, más precisamente en el sector Punta Lobos, Constitución, donde se volcó una embarcación menor.

La información fue confirmada por la Armada de Chile, que activó un intenso operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo.

De acuerdo a lo indicado por la institución naval, se recibió una alerta durante la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026.

Ahí, el bote a motor, identificado como “Mateo Sebastián”, sufrió el accidente en el mencionado lugar, que es conocido por la complejidad de sus corrientes.





Confirman dos fallecidos y un desaparecido tras volcamiento

En el bote iban cuatro personas a bordo, uno de ellos logró ser rescatado con vida. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento de otras dos personas y una cuarta permanece desaparecida.

“La Autoridad Marítima mantendrá desplegados todos los medios humanos y materiales necesarios para la ubicación de las personas involucradas”, señaló en un comunicado la Armada.