Bono Invierno 2026: Revisa qué día de mayo se paga $81 mil

El aporte se entrega junto a la pensión y no requiere postulación. Revisa con tu RUT si cumples las condiciones para recibir el pago este mes.

El Bono Invierno 2026 ya tiene fecha de pago y monto confirmado. Se trata de un aporte directo de $81.257 que llega junto a la pensión de mayo, lo que puede marcar diferencia en el presupuesto durante los meses más fríos.

Este beneficio está dirigido a personas pensionadas con ingresos bajos. No se postula, no tiene descuentos y se deposita automáticamente si cumples los requisitos establecidos.

Bono Invierno: cuándo se paga y cuánto entrega

El pago se realiza por única vez durante mayo, en la misma fecha en que recibes tu pensión. El día exacto depende de la modalidad de pago de cada persona.

Monto 2026: $81.257

Pago: automático junto a la pensión

Frecuencia: una sola vez en el año

Quiénes reciben el Bono Invierno

Para acceder, debes tener 65 años o más y cumplir al menos una de estas condiciones:

Pensión igual o inferior a $231.440 (sin incluir PGU o APSV)

Ser pensionado/a de: Instituto de Previsión Social (IPS) Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Dipreca o Capredena Mutualidades de empleadores

Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o APSV

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Personas con pensiones de reparación (exonerados, víctimas de prisión política, entre otras)

Cómo saber si te corresponde el Bono Invierno

Puedes revisar si recibes el pago y la fecha exacta con tu RUT a través de estas opciones:

Consultar fecha y forma de pago con tu RUT en ChileAtiende

Revisar tu liquidación con ClaveÚnica

Solicitar atención por videollamada en ChileAtiende

Llamar al 101 (Chile) o +56 44 236 20 00 (desde el extranjero)

Acudir a una sucursal ChileAtiende

El Bono Invierno se paga automáticamente, pero revisar a tiempo te permite confirmar si recibirás el dinero o detectar cualquier problema en tu pago.