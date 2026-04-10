“Ha sido agotador”: Hija de conocido periodista fue hospitalizada por delicado estado de salud
La psicóloga contó que tras una revisión de rutina que no tenía que ver con su padecimiento, Antonia, hija de Gonzalo Ramírez, tuvo que ser internada para estabilizarse, mientras está a la espera para recibir un riñón y un páncreas.
Antonia Paz Ramírez, hija del periodista Gonzalo Ramírez, reveló que tuvo que ser hospitalizada en las últimas horas, mientras está a la espera de un doble trasplante.
La psicóloga de profesión padece diabetes tipo 1, diagnóstico por el cual se encuentra en lista de espera para recibir un riñón y un páncreas.
Hace unos días a joven de 28 años relató en un video en su cuenta de Instagram que ha enfrentado 20 hospitalizaciones productos de descompensaciones relacionadas con su afección.
Hija de Gonzalo Ramírez nuevamente hospitalizada
En las últimas horas volvió a alertar de su situación, revelando que en sus historias de Instagram que tuvo que ser hospitalizada nuevamente.
“La foto que me saca mi papá. Bueno, son parte de este proceso que chuta que ha sido agotador y queda tanto aún pero me río todo el rato igual”, contó.
Antonia Ramírez explicó que tuvo un control rutinario y “mi doctora revisó mis exámenes y estaban malos, así que determinó que debía quedarme hospitalizada hoy para estabilizarme”.
En su escrito la joven también reflexionó sobre las complicaciones de salud que la afectan y reconoció que “estoy cansada, no voy a mentir, pero las risas no faltan… Puedo estar en las peores situaciones, pero siempre encuentro algo de qué alegrarme y volverlo un poco más agradable”.
“Ahí nos estábamos riendo de mi pinta tan sexy”, finalizó Antonia Ramírez.