“Nunca escuché a mi cuerpo”: Hija de reconocido periodista contó que necesita doble trasplante
A través de Instagram, Antonia Ramírez, hija de Gonzalo Ramírez, dio a conocer que busca ser parte de un programa de trasplante de riñón y páncreas.
Antonia Paz Ramírez, hija del periodista Gonzalo Ramírez, causó preocupación al dar a conocer que, recientemente, fue sometida a una operación y que ahora requerirá un doble trasplante.
La joven de 28 años, quien es psicóloga de profesión, publicó un video en su cuenta de Instagram donde relató que ha vivido 20 hospitalizaciones por descompensaciones diabéticas.
Esto causó, según dijo, que “tenga neuropatía periférica ya hace años, que es una enfermedad de los nervios“. Junto a ello, el año pasado le diagnosticaron una falla renal nefropatía.
“Me dijo la nefróloga que ya estoy en la penúltima etapa, que voy a caer pronto en diálisis y que dializándome con todas estas antecedentes de descompensación y complicaciones por la diabetes iba a durar entre 10 y 15 años máximo viva dializándome“, sinceró en el video.
La reflexión de Antonia Ramírez tras diagnóstico
Antonia Ramírez detalló que su diabetóloga le dijo que “no buscara otras opciones”, pues mencionó un programa de trasplante de riñón y páncreas en una clínica de Santiago.
“Bueno, gracias a Dios y la Virgen, sí, soy candidata a trasplante“, reconoció en el registro, para luego realizar una emotiva reflexión en la que invitó a sus seguidores a “escuchar y a que se escuchen”.
“Llegué aquí porque siempre hice oídos sordos a que tenía una condición y quise funcionar como que nada estuviese pasando”, expresó. “Nunca escuché mi cuerpo ni mis necesidades”.
“No pierdan el foco, no se pongan a hacer de todo para sólo lograr cosas sin sentido y escúchense bien para lograr una pura cosa, pero con sentido, con amor, abrácense y no se maltraten“, manifestó.
Mira el video a continuación:
Ver esta publicación en Instagram