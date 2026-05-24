Anuncian cortes de luz en nueve comunas de la RM para este lunes 25 de mayo

Como parte de los trabajos programados de la empresa, estas interrupciones se prolongarán por más de seis horas en varios casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que once sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 25 de mayo

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las nueve comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, Providencia, Santiago, La Florida, Recoleta, San Ramón, Cerro Navia, Pudahuel y San Miguel. Huechuraba.





Enel anuncia cortes de luz para 9 comunas de la RM

La Reina: desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: desde desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Santiago: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas,

San Ramón: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Recoleta: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.