Tras bajas temperaturas: Gobierno lanza Plan Protege Invierno para personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrollo comenzó la campaña de activación de la medida que operará con el objetivo de prevenir fallecimientos y el deterioro grave de la salud de personas en situación de calle.

Luego de que la Región Metropolitana registrara este sábado la temperatura más baja en 65 años durante el mes de mayo, el Gobierno lanzó el Plan Protege Invierno “para prevenir muertes y daños graves a la salud“.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la medida considera la activación del Plan Protege Calle y el Código Azul, junto a la apertura de nuevos albergues y canales de comunicación en ayuda de las personas que se encuentren vulnerables a las bajas temperaturas.

Lo anterior, en medio de una jornada en la que se halló el cuerpo de un hombre sin signos vitales en plena vía pública, en la comuna de Peñalolén, quien habría muerto por principio de hipotermia.

Cabe recordar que, en caso de ver a una persona en situación de calle que necesita abrigo y con evidentes problemas de salud, se debe llamar al Fono Salud Responde: 600 360 7777.





Plan Protege Invierno: Albergues aumentarán su cobertura en 300%

Desde el Gobierno explicaron que el Plan Protege Invierno operará con el objetivo de prevenir fallecimientos y el deterioro grave de la salud de personas en situación de calle mediante el despliegue del Plan Protege Calle y la activación del Código Azul.

Esta última, una estrategia extraordinaria que opera ante eventos climáticos extremos, reforzando operativos móviles y cupos de emergencia desde la Región de Valparaíso hasta La Araucanía.

Para este año, además, la disponibilidad de albergues y dispositivos de emergencia aumentará en un 300% respecto de la cobertura base anual, alcanzando presencia en 99 comunas del país.

Convenios distribuirán alimentos y ropa

Otro de los anuncios para combatir las bajas temperaturas es la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Red de Alimentos, organización que administra el Banco de Alimentos de Chile y que rescata y redistribuye productos aptos para consumo.

El acuerdo permitirá apoyar los albergues habilitados durante el invierno mediante la entrega de alimentos y productos esenciales, beneficiando a personas alojadas en recintos del Plan Protege Calle a nivel nacional.

Asimismo, se anunció un convenio con la Fundación Banco de Ropa, destinado a entregar vestimenta nueva a personas en situación de calle, fortaleciendo la red de apoyo social para enfrentar las bajas temperaturas.