Gobierno reporta expulsión de 80 migrantes hacia Bolivia y Colombia: 60 fueron deportados por motivos administrativos

El recorrido despegó esta mañana con una primera escala en Iquique, para luego continuar hacia Bolivia y finalizar en Colombia. En lo que va de gobierno se han materializado un total de 780 expulsiones.

Este domingo, el Gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular o con antecedentes penales, siendo el tercer operativo de este tipo realizado en lo que va del gobierno del presidente Kast.

El procedimiento, que fue encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Migración y Extranjería, transportó a 80 ciudadanos extranjeros, 58 de ellos de nacionalidad boliviana y 22 colombiana.

El recorrido contempló una primera escala en Iquique, para luego continuar hacia Bolivia y finalizar en Colombia. Del total de las expulsiones, 20 fueron de carácter judicial; y las 60 restantes por motivos administrativos.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, puntualizó que hoy “ha dejado nuestro país un vuelo charter de la empresa de la aerolínea Sky Airline con 80 extranjeros expulsados“.

“Es la primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la PDI. Eso nos permite avanzar en un número superior a los vuelos de la Fuerza Aérea de Chile“, indicó.





Director de Migraciones destacó operativo

Por su parte, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, subrayó que un grupo importante de los expulsados “tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del Presidente Kast”.

Según Sauerbaum, durante el año se han concretado 780 expulsiones, las cuales se desglosan en 683 de carácter administrativo y 97 por la vía judicial.

En esa línea, destacó el aumento en las salidas voluntarias efectivas, alcanzando las 2.446 personas en lo que va de 2026, en comparación con las 1.442 reportadas a la misma fecha del año pasado.