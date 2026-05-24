Gobierno convocó a 4 países de la región a reunión de “alto nivel”: Abordarán delincuencia organizada

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó en Santiago a ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para buscar acuerdos y medidas en la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que la próxima semana sostendrá una reunión de “alto nivel” con cinco países de la región para abordar la delincuencia organizada trasnacional.

El encuentro, informó la secretaría de Estado, se realizará este jueves 28 de mayo en Santiago y buscará “generar una coordinación que permita enfrentar” la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico.

En la cita participarán los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva; y el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo.

También acudirá la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira; y los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior de Perú, Carlos Pareja y José Zapata.





Buscarán medidas “concretas, medibles y verificables”

Desde la Cancillería chilena adelantaron que se espera que durante el encuentro se elabore un documento con medidas concretas, medibles y verificables.

Lo anterior, en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

“Los esfuerzos de los países de manera individual son insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política y técnica, interoperabilidad institucional e intercambio oportuno de información”, declaró el ministro Perez Mackenna.