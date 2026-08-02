Aguinaldo Fiestas Patrias 2026: Este el monto que recibirá el sector público y los pensionados en septiembre

Revisa a continuación los diferentes montos de aguinaldo según tu remuneración líquida y a qué tipo de pensionados se les otorgará.

Cada vez estamos más cerca de las Fiestas Patrias, un fin de semana largo de celebración que también genera un gasto extra en las finanzas mensuales.

Ante esto, el aguinaldo por el 18 de septiembre es una ayuda económica que le llega al sector público, los pensionados IPS y algunos trabajadores del sector privado.

Este es el monto que recibirá el sector público y los pensionados

Pese a que queda poco más de un mes para esta festividad, ya se han dado a conocer los montos que recibirán los trabajadores y pensionados este año.

En el caso del sector público, el aguinaldo de Fiestas Patrias será así:

Para remuneraciones líquida igual o inferior a $1.060.493 en agosto: $91.682.

$1.060.493 en agosto: Para remuneraciones líquida superior a $1.060.493 en agosto: $63.645.





Por su parte, para las personas pensionadas del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores, al 31 de agosto de 2026, recibirán $25.280.

Sin embargo, el monto aumentaría $12.969 por cada persona si es que el beneficiario cuente con Asignación Familiar o Maternal vigente.

Los pensionados que recibirán el aguinaldo son: