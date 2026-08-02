“Es incompatible con la profesión”: Colegio de Psicólogos rechaza cuestionada oferta laboral “puertas adentro”

El gremio criticó la publicación asegurando que el anuncio publicado en un portal de trabajo “presenta graves problemas éticos, profesionales y jurídicos”.

Una oferta laboral publicada el pasado 29 de julio generó una fuerte polémica en redes sociales y una crítica por parte del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile.

El aviso que apareció en el portal ChileTrabajos, y que tras las críticas fue bajado, buscaba contratar a una psicóloga para desempeñarse como “acompañante familiar puertas adentro” , y en cual dentro de sus funciones debía además de entregar apoyo emocional, realizar labores domésticas como cocinar y asear del hogar.

El cargo contemplaba una remuneración líquida de $800 mil para trabajar en un departamento de 50 metros cuadrados con dos habitaciones, ubicado en la comuna de Santiago, en el cual según el anuncio, se le habilitaría un espacio para dormir.

Rechazo del Colegio de Psicólogos

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G. se pronunció sobre el aviso de “psicóloga y acompañante familiar puertas adentro” criticando que “presenta graves problemas éticos, profesionales y jurídicos”.

Desde el gremio señalaron que dichas funciones son “incompatibles con el ejercicio responsable de la psicología y con la normativa laboral y de derechos humanos vigente en nuestro país”.

“Como Colegio, reconocemos y valoramos que el trabajo doméstico y de casa particular es un empleo digno, que merece pleno respeto, protección laboral y reconocimiento social”, destacaron.

No obstante, insistieron en que “las labores de cocina, aseo, lavado de ropa, organización del hogar y apoyo en gestiones cotidianas no constituyen funciones propias del ejercicio de la psicología como profesión, sino de otro tipo de trabajo que cuenta con su propia regulación”.

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