Senapred solicita evacuar tres sectores de Concepción por desborde del río Andalién

Se activó la alerta de mensajería SAE para los habitantes de los sectores de Santa Rita, Puente 1 y El Queule, quienes de forma preventiva deben trasladarse a zonas seguras ante el avance del sistema frontal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación preventiva de tres sectores de la comuna de Concepción, en la región del Biobío, debido al desborde del río Andalién, provocado por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La medida abarca los sectores de Santa Rita, Puente 1 y El Queule, donde las autoridades llamaron a la población a abandonar el lugar de manera preventiva y dirigirse hacia zonas seguras.

Para reforzar el proceso de evacuación, SENAPRED activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos celulares de las personas que se encuentran en las áreas afectadas.





En el lugar ya se encuentran unidades de emergencia y equipos de la municipalidad para ayudar a las familias con la rápida evacuación.

“Durante las primeras horas de la mañana, 7, 8 de la mañana, se provocó un inicio de desborde del río Andalien en lo que es Santa Rita”, comentó a CHV Noticias el jefe de emergencia de la municipalidad de Concepción, Francisco Durán.

Según reportó la autoridad, el agua comenzó a llegar hasta las viviendas por lo que Bomberos tuvo que ayudar en el rescate de personas.