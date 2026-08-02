Gobierno del presidente Kast pierde un seremi cada cuatro días: Ya suma 32 salidas

En total, son 39 autoridades que han dejado sus cargos, incluyendo dos ministras y cinco subsecretarios.

En lo que va del Gobierno del presidente José Antonio Kast, 39 autoridades han dejado sus cargos, de las cuales 32 corresponden a secretarios regionales ministeriales (seremis).

El caso más reciente ocurrió el jueves, cuando la ahora exseremi de Salud de Arica debió abandonar su puesto tras solicitar currículums de tecnólogos médicos con el requisito de que fueran militantes o hijos de militantes del Partido Republicano.

La mayoría de las renuncias, ya sean voluntarias o exigidas por el Ejecutivo, han estado vinculadas a errores propios, falta de experiencia en cargos públicos o incluso a la presunta comisión de delitos.

Desde el 11 de marzo, se han registrado 32 salidas de seremis, lo que equivale a un promedio de una autoridad fuera de su cargo cada cuatro días.

Una cifra que ha generado críticas desde la oposición e incomodidad incluso en los partidos oficialistas.