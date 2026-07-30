Gobierno pide renuncia de seremi de Salud tras filtración de mensaje: “Republicano o hijo de”

La seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, utilizó un grupo de WhatsApp de la colectividad para buscar postulantes. Sus requisitos se hicieron virales y le costaron la salida del cargo.

La tarde de este jueves, el Ministerio de Salud informó que solicitó la renuncia de la secretaria regional ministerial de Arica y Parinacota, Karla Kepec.

Esto, luego que fuera filtrado un mensaje de WhatsApp en el que solicitó currículums para cubrir dos vacantes en el Departamento de Laboratorio de la repartición.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los dos requisitos que solicitó para ambos cargos: ser “republicano o hijo/a de republicano” , según se lee en las imágenes.





En el mensaje, Kepec escribió: “Necesidad en mi Servicio Seremi de Salud a 02 Tecnólogos médicos especialidad Laboratorio para integrarse a mi depto LabSal, Republicano o hijo/a de Republicano” (sic).

“Según entrevista, ingreso inmediato”, agregó, para luego escribir: “Agradezco enviarlo lo antes posible. Cariños a todos y seguimos trabajando por nuestra Región y Gobierno”.

La ahora exfuncionaria de Gobierno es médica cirujana de la Universidad de Concepción y asumió como seremi el pasado 26 de marzo. Fue presidenta regional del partido y en 2024 fue candidata a gobernadora regional de Arica y Parinacota.