Estudiante muere tras ser apuñalado a las afueras de su colegio en San Bernardo

De acuerdo a reportes preliminares, dos estudiantes se habrían enfrentado en una riña en las inmediaciones del Colegio Santiago de Compostela, utilizando un arma blanca.

Un estudiante de 16 años murió tras ser apuñalado esta tarde en las inmediaciones de su colegio, Colegio Santiago de Compostela, ubicado en la comuna de San Bernardo.

Según información preliminar de la Fiscalía Oriente, en el lugar se habría producido una riña con arma blanca.

El conflicto habría surgido al interior del recinto y continuó hasta las afueras del centro educativo.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde se constató su muerte.

Fiscalía solicitó la concurrencia de OS9 y Labocar para las primeras diligencias.