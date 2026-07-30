Gabriel Boric comparte video donde músico llama “imbécil” al pdte. Kast: Hijo del mandatario respondió

El registro corresponde a una conversación de Matías Ávila, fundador y vocalista de la banda Candelabro, donde reflexionó sobre la actual situación política y social del país.

Una historia de Instagram compartida por el expresidente Gabriel Boric generó reacciones en redes sociales, luego de que difundiera un extracto de una entrevista al vocalista de la banda chilena Candelabro, quien lanzó duras críticas contra el presidente José Antonio Kast.

El registro corresponde a una conversación de Matías Ávila, fundador y cantante de la agrupación, en el programa La Junta. En el espacio, el músico reflexionó sobre la actual situación política y social del país, manifestando su confianza en las nuevas generaciones.

“Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo ”, afirmó Ávila.

Pese al tono de sus declaraciones, Boric decidió compartir el video en sus historias de Instagram, acompañándolo con un breve mensaje de apoyo a los integrantes de la banda: “Grandes Mati, Javi y Franco”.





La reacción del hijo de José Antonio Kast

La publicación no pasó inadvertida y generó cuestionamientos desde el oficialismo. Uno de los que reaccionó fue el diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del mandatario, quien criticó al exjefe de Estado por difundir el contenido.

A través de su cuenta de X, el parlamentario escribió: “¿Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente, su lado activista le vuelve a ganar al expresidente”.

“Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal, Gabriel Boric”, sostuvo.

Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no.

Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al ex presidente.

Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal @GabrielBoric https://t.co/uSPhZQilGI — Jose Antonio Kast Adriasola (@jakastadriasola) July 30, 2026

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