Revelan delicado accidente que sufrió Santiago Pavlovic: Debió someterse a implante de marcapasos

El incidente ocurrió hace cerca de un mes mientras el histórico comunicador se encontraba en su oficina. El hecho alertó a sus compañeros de trabajo, quienes lo encontraron tendido en el suelo.

El periodista Santiago Pavlovic atraviesa un proceso de recuperación luego de sufrir un accidente al interior de su trabajo, situación que habría derivado en una intervención médica y en la instalación de un marcapasos.

Según informó The Clinic, el incidente ocurrió hace cerca de un mes mientras el histórico comunicador se encontraba en su oficina en TVN. El hecho alertó a sus compañeros de trabajo, quienes escucharon un fuerte ruido proveniente del lugar y, al acudir a verificar qué ocurría, lo encontraron tendido en el suelo.

Fue trasladado de urgencia a una clínica

Tras el accidente, personal del canal activó los protocolos de emergencia y le brindó una primera asistencia. Posteriormente, Pavlovic fue trasladado de urgencia a la Clínica Alemana de Santiago, donde quedó internado para someterse a diversos exámenes médicos.

De acuerdo con el citado medio, los especialistas determinaron la necesidad de implantar un marcapasos, dispositivo que permite regular el ritmo cardíaco y prevenir nuevas complicaciones.





Desde entonces, el reconocido periodista permanece alejado de sus funciones habituales, concentrado en su recuperación y cumpliendo con el periodo de reposo indicado por los médicos.

No obstante, fuentes consultadas por el mismo medio aseguraron que su evolución ha sido favorable tras el procedimiento.

Una señal de esta mejoría quedó reflejada recientemente en su participación en una conversación junto a los periodistas Fernando Paulsen y Rafael Fariña en Peyo Podcast, donde lanzó críticas contra la diputada Pamela Jiles.