Cony Capelli anuncia que será madre por primera vez con emotivo video: “Un amor crece en mi vientre”

A través de redes sociales, la ganadora de Gran Hermano compartió un emotivo registro para dar a conocer la noticia, generando una ola de reacciones y felicitaciones por parte de sus fanáticos y cercanos.

Cony Capelli sorprendió a sus seguidores este jueves al anunciar que se convertirá en madre por primera vez.

La actual participante de Fiebre de Baile compartió un emotivo video en sus redes sociales para dar a conocer la noticia, generando una ola de reacciones y felicitaciones por parte de sus fanáticos y cercanos.

En el registro, la influencer aparece mostrando su vientre mientras disfruta de distintos momentos junto a su pareja, Sebastián Daroch, reflejando la felicidad que ambos viven en esta nueva etapa.

“Un amor que crece y crece en mi vientre”, escribió la ganadora de Gran Hermano Chile en la publicación. Además, su pareja comentó: “Simplemente los amo”.





El emotivo anuncio de Cony Capelli

El video también incluyó una de las escenas más comentadas por sus seguidores: el instante en que le comunica a su madre que está embarazada.

Las imágenes muestran la emoción de su familia al recibir la noticia, en una secuencia que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.

Al final del video, aparecen unos pequeños zapatos con la frase “te estamos esperando”.

La publicación ya genera varias reacciones de figuras del espectáculo como Princesa Alba, Michelle Carvalho, Pin Montané, Diana Bolocco y Emilia Dides.