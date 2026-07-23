“No voy a renunciar”: Cony Capelli aclaró su comentada ausencia a Fiebre de Baile que alertó a seguidores

La bailarina no apareció en el programa del miércoles y decidió responder a las especulaciones sobre una posible salida del programa de baile.

Cony Capelli rompió el silencio tras su ausencia en la competencia de Fiebre de Baile y reveló la verdadera razón por la que no ha podido estar presente en el estelar.

Esta semana la bailarina había destacado con su presentación y debía competir por el mejor de la semana tras conseguir el mejor puntaje en la noche romántica.

Sin embargo, no estuvo presente durante el capítulo del miércoles y el cetro quedó finalmente en manos de Jhendelyn Núñez.





Tras no aparecer en pantalla, algunos de sus seguidores comenzaron a especular con una posible renuncia de Cony Capelli a Fiebre de Baile , por lo que salió a explicar su situación en redes sociales.

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, la ganadora de Fiebre de Baile reveló el motivo por el que no pudo participar y descartó que se trate de una eventual salida del programa.

“Dije que estoy enferma, que hoy día no puedo bailar, estoy con una gastritis aguda, ya fui al médico dos veces porque no he podido comer nada, no me entra nada…”, explicó.

En ese sentido, recalcó que “no voy a renunciar, simplemente estoy enferma”.