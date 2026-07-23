“Nada más humillante”: Mara Sedini recordó el día que salió del gobierno y el abrazo de Primera Dama

La exministra calificó de “montaje” el cambio de gabinete y que el rol de María Pía Adriasola “no correspondía”.

La controversial entrevista a Mara Sedini sigue causando repercusiones en el mundo político y en redes sociales. Durante las últimas horas se ha viralizado un extracto donde se refiere por primera vez a su salida del gabinete, ocurrida a fines de mayo pasado.

La ex ministra vocera de Gobierno se refirió a al momento en que se presentaron en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda y la reacción de la Primera Dama, quien estuvo sentada a su lado.

En conversación con Fernando Solabarrieta, la periodista primero aclaró en Sin Filtros que sus dichos no representan una crítica a María Pía Adriasola, sin embargo, advirtió que “el montaje de la situación (del cambio de gabinete) no correspondía”.

“No hubo nada más humillante que ese momento“, añadió.





“Además de ser súper incómodo”, reconoció, “tienes que ir a pararte, despedirte, sentarte… es un proceso o una ceremonia solemne, creo que todo lo demás está de más“, zanjó.

En alusión al abrazo que la esposa del presidente Kast le ofreció durante su salida del Ejecutivo, Solabarrieta preguntó si creía que “era necesario una contención humana en un momento difícil”, a lo que Sedini entregó una respuesta negativa.

“No, porque no era un momento ni para abrazos ni para manitos “, declaró. “Estamos hablando de un acto republicano, una ceremonia solemne de cambio de gabinete. No correspondía ese tipo de gestos ahí“, criticó la otrora secretaria de Estado.

Mira las declaraciones: